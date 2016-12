"Auguri amore mio": Paola al suo Fabio, il poliziotto in coma

"Davvero ho perso le parole.. La forza la trovo dentro e solo dentro... Tanti hanno dimenticato non giudico lo sai, il dolore fa male e tanti vanno via xche' piu' facile. Io? Io non so andar via, mai fatto in vita mia. Aspettiamo... Auguri amore mio". Così Paola Volpe su Facebook.

Era il settembre del 2013 quando il suo Fabio Graziano, poliziotto in servizio al Commissariato San Ferdinando, è finito in coma dopo essere stato vittima di un gravissimo incidente alla Riviera di Chiaia mentre faceva ritorno a casa. Da allora Paola lo assiste amorevolmente ogni giorno e, attraverso la pagina Facebook "Fabio: tutto ha un senso", testimonia con forza la speranza che Fabio si risvegli.