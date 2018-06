Laboratorio abusivo per falsificare celebri griffe: la scoperta a Sant'Antimo

I Carabinieri della compagnia di Giugliano hanno arrestato per contraffazione e uso di marchi falsi un 72enne incensurato del luogo, che aveva adibito il proprio seminterrato, sul territorio di Sant'Antimo, a laboratorio abusivo per la contraffazione di griffe internazionali di calzature e abbigliamento.

Sequestrati durante le operazioni un forno industriale per stampi a fuoco, 2 presse industriali per imprimere i marchi, un essiccatore industriale, un compressore, 3 piastre di ferro con su impresso il logo di una nota marca di scarpe sportive, altre 3 piastre con il marchio di una casa di abbigliamento, un’ultima piastra con il logo di una celebre marca di piumini, 12 matrici con altri vari loghi di abbigliamento e 65 bollini adesivi per giubbini.

L’arrestato è stato tradotto a Poggioreale.