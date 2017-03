Scoperta fabbrica di detersivi contraffatti: 4 arresti

Scoperta a Napoli fabbrica abusiva di detersivi contraffatti. Gli agenti della Polizia locale di Napoli con la collaborazione dell’Unità Operativa Ambientale, durante le operazioni di sequestro di un sito in via Argine, precedentemente occupato abusivamente da cittadini rom e poi trasformato in discarica, hanno individuato nella zona circostante un fabbricato dove 4 persone erano intente a riempire alcuni flaconi.

All’interno dell’edificio, risultato di proprietà comunale, i vigili urbani hanno rinvenutio migliaia di contenitori vuoti e fusti colmi di detersivo liquido, di dubbia provenienza. Tutto il materiale ritrovato è stato sequestrato e i 4 denunciati per contraffazione, abuso di marchio registrato e gestione illecita dei rifiuti.