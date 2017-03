Scoperta fabbrica abusiva di borse contraffatte: due arresti

Scoperta a Napoli, nel quartiere di San Pietro a Patierno, un laboratorio abusivo dove venivano realizzate borse contraffatte. Nell’ambito di un’operazione mirata al contrasto del fenomeno della contraffazione di brevetti e marchi registrati, la Guardia di Finanza di Afragola ha individuato e perquisito alcuni locali interrati e privi di uscite di emergenza.

Qui i militari hanno rinvenuto diverse decine di borse pronte per essere immesse sul mercato, nonchè migliaia di semilavorati e accessori, tuti riproducenti il logo di note griffe della moda, sia nazionali che estere, oltre a cliché, stampi e macchinari per la riproduzione illecita di loghi. Ulteriori indagini hanno permesso inoltre di riscontrare che nessuno dei presenti in fabbrica al momento della perquisizione era titolare di una partita IVA e che non esisteva alcun contratto per il regolare smaltimento dei rifiuti derivanti dagli scarti di lavorazione, quali pelli, gomma, colle, vernici e solventi. Al termine dell’operazione due dei responsabili sono stati posti agli arresti domiciliari, mentre altri due sono stati denunciati. Le responsabilità contestate sono relative non solo al reato di contraffazione di marchi ma anche alle lavorazioni afferenti alla normativa ambientale e della sicurezza sul lavoro.