Rione Sanità, sequestrata fabbrica abusiva di scarpe

Questa mattina, nel cuore del quartiere Sanità, agenti della Polizia Municipale Unità Operativa Stella, coadiuvati dagli Ispettori del Ministero del Lavoro, nel dar seguito ad una serie di indagini partite nei giorni precedenti, hanno individuato una fabbrica di scarpe abusiva di considerevole dimensione.

Durante l’ispezione gli uomini della Polizia Locale hanno riscontrato la presenza di più soggetti intenti a tagliare, incollare, cucire e confezionare numerosissime scarpe da donna. Oltre all’ingente quantitativo di articoli già lavorati e pronti ad essere consegnati agli

acquirenti, gli agenti hanno rilevato anche diversi bancali di pelli e cuoio e, accatastati su di una parete, decine di sacchi di plastica neri

contenenti, tutti mischiati tra loro, gli scarti di lavorazione quali, collanti, resine, solventi, coloranti ed altri rifiuti speciali pericolosi, pronti ad essere abbandonati in strada di li a breve.

Individuato il proprietario dell’attività, gli agenti hanno appurato che la stessa veniva da lui svolta senza alcun titolo autorizzativo, sia

amministrativo che propedeutico alla salvaguardia dell’ambiente. Per tale motivo gli uomini della Polizia Locale lo hanno deferito dinnanzi

all’autorità giudiziaria competente, per la violazione dei reati previsti dal Testo Unico sull’Ambiente ed elevandogli verbali per un totale di 32.000 euro.

La fabbrica è stata sottoposta sotto sequestro, così come sono stati sequestrati i rifiuti pericolosi al suo interno per consentirne il regolare smaltimento.