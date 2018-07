Brutale rapina ad una ragazza su corso Umberto: arrestato

Un uomo è stato arrestato ieri pomeriggio per rapina. L'episodio è avvenuto lungo corso Umberto. I poliziotti del commissariato Vicaria Mercato erano stati attirati dalle urla di una ragazza: a quel punto hanno notato un uomo che prima l'ha strattonata e poi, dopo averla fatta cadere, l'aveva colpita con un pugno impossessandosi del suo cellulare.

I poliziotti sono intervenuti, e hanno inseguito il rapinatore bloccandolo in via Alessandro Poerio. Un’altra volante nel frattempo si era occupata di soccorrere la vittima, costretta a recarsi in ospedale.

L'aggressore era un cittadino extracomunitario con precedenti di polizia, che è stato arrestato e condotto in carcere a Poggioreale.