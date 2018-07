Furia in piazza Cavour: extracomunitario si scaglia improvvisamente contro un passante

Un'aggressione si è consumata intorno alle 11.30 nella zona di piazza Cavour. Come riportato da Francesco Borrelli, un extracomunitario in evidente stato di alterazione ha dato in escandescenze e poi si è scagliato contro un passante.

L'autore dell'aggressione è stato immobilizzato dalle forze dell'ordine prontamente intervenute e accompagnato in un'ambulanza, con ogni probabilità per un Tso.