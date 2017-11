Ex terrorista palestinese respinta alla frontiera: era attesa a Napoli

Leila Khaled, ex militante del Fronte popolare per la liberazione della Palestina, giunta il 28 novembre all'aeroporto di Fiumicino, è stata respinta alla frontiera "in quanto sprovvista di visto Schengen in corso di validità". A darne notizia è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

La cittadina giordana è giunta a Roma Fiumicino da Amman, per essere poi rimpatriata in Giordania. L'ex terrorista, nota per la sua partecipazione al dirottamento del volo TWA 840 del 29 agosto 1969, era attesa a Roma il 2 dicembre e a Napoli il 4 dicembre all'Asilo Filangieri.