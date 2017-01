Emergenza freddo a Napoli, l'ex Opg "Je so' pazzo" apre le porte ai senzatetto

L'ex Opg "Je so' pazzo" a Materdei apre le porte ai senzatetto per l'emergenza freddo a Napoli, che durerà ancora per giorni.

"Noi - si legge sulla pagina Facebook dell'ex opg - abbiamo paura di cosa possa accadere alle tante persone costrette a vivere per strada. È da quasi due anni che siamo impegnati, insieme ad associazioni come Volontari Napolinsieme, sul tema della lotta alla povertà, della raccolta abiti, e di sostegno sanitario ai senza tetto, e sappiamo quanto sia dura la loro vita. La popolazione di senza tetto napoletana è stimata intorno alle 1500 unità, e le misure finora intraprese ci sembrano insufficienti per questa platea. I posti nei dormitori non bastano. La stessa apertura di due stazioni della metropolitana è un primo passo, ma i senza tetto possono ripararsi lì solo dalle 23 alle 6, restando esposti al freddo tutto il resto del tempo. Di fronte a misure eccezionali prese dalle amministrazioni comunali, di fronte all’ondata di solidarietà e di mobilitazione di volontari e di associazioni in tutt’Italia, pensiamo che anche Napoli debba fare con più forza la sua parte.

Per questo, finché durerà l’emergenza freddo, metteremo a disposizione gli spazi dell’Ex OPG “Je so’ pazzo” di Materdei come dimora per i senza tetto. Lo ammettiamo: il nostro posto non è per nulla adeguato per ospitare, come meriterebbero, queste persone. Non abbiamo né reti né materassi, né i servizi per accogliere questi esseri umani. Ma di fronte alla prospettiva di notti gelide per strada, di fronte all’immobilismo di soggetti ben più grossi e qualificati di noi, non possiamo restare indifferenti. E di certo sapremo offrire un’accoglienza più degna di una strada o di una stazione della metro.

Dalle 17 di oggi saremo all’Ex OPG per adattare e sistemare gli spazi per quest’accoglienza straordinaria. Dalle 20 di lunedì fino alla fine dell’emergenza freddo apriremo ogni sera le nostre porte ai senza tetto. Invitiamo chiunque voglia dare una mano, in qualsiasi modo, a passare alla nostra Casa del Popolo, all’incrocio fra via Salvator Rosa e via Imbriani. Abbiamo bisogno di materassi, coperte, farmaci, stufe elettriche, materiale igienico. Ma soprattutto di compagnia e di calore umano, perché è innanzitutto l’indifferenza e il rifiuto a uccidere queste persone. Tocca a tutti noi attivarci, difendere i più deboli e lottare contro la povertà! Viva la Napoli solidale!".