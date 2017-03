Ex motel occupato, la denuncia di Luca Abete: "Le famiglie vivono tra topi e zanzare"

Disagio abitativo al centro dell'ultima puntata di Striscia la Notizia. L’inviato campano Luca Abete, infatti, è tornato nell’ex motel Agip di Scampia, una palazzina occupata da decine di famiglie napoletane 18 anni fa. Nel 2014 fu proprio l’uomo in verde del TG satirico di Antonio Ricci a rivelare il dramma che si consumava e, a distanza di tempo, la situazione sembra essere addirittura peggiorata. Nell’ex motel infatti abitano ancora molte famiglie in condizioni disperate: tra stanze murate, topi, rifiuti ed una condizione igienico sanitaria da incubo.

Gli scantinati del palazzo sono infestati da topi e zanzare e, a causa della rottura di alcune tubature fognarie, gli ambienti si sono trasformati in una enorme cloaca. A preoccupare è la presenza di tanti bambini e di una signora anziana, Annunziata, che, gravemente malata ed attaccata ad una bombola d’ossigeno, confessa d’essere lì in attesa di una vera abitazione dal lontano 1998. Poche ore dopo le riprese del servizio, la donna è venuta a mancare, aggiungendo altra tristezza a un storia di per sé angosciante. Abete decide così di contattare l’Assessore per le Politiche per la Casa del Comune di Napoli, Enrico Panini, al quale strappa una promessa: entro fine marzo le famiglie verranno finalmente spostate in nuove e più dignitose abitazioni.

Il messaggio di Abete sulla propria pagina Facebook: "Nelľex MOTEL occupato si muore nelľattesa di una CASA COMUNALE. In attesa di una CASA dal Comune di Napoli da 18 anni, vivono nelľex MOTEL occupato, tra topi, rifiuti e degrado. Tra loro anche la signora Annunziata, gravemente malata, deceduta poco dopo la mia intervista".