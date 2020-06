Ex calciatore esce dal coma: miracolo in ospedale

Si è svegliato dal coma Giuseppe Rizza, ex calciatore di Juventus e Juve Stabia colpito da un'emorragia cerebrale. Il 33enne sta combattendo con la morte dallo scorso 5 giugno, giorno in cui è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Cannizzaro di Catania. A dare la bellissima notizia è stata la sorella Veronica con un post su Facebook.

Il post della sorella Veronica

“Hai segnato il gol più bello della tua vita... Piango di gioia... E quel bacio che mi hai dato è il segno che sei l uomo più importante della mia vita freccia mi hai dimostrato tanto oggi”. Queste le parole della sorella su Facebook appena ricevuta la buona notizia. Le condizioni dell'ex calciatore restano critiche ma il miglioramento delle ultime ore fa bene sperare i medici che lo tengono in cura. Rizza è molto amato a Castellammare e i tifosi stabiesi stanno seguendo con ansia il suo decorso ospedaliero. Il 33enne ha avuto una carriera in serie B soprattutto e ha iniziato nella squadra Primavera della Juventus dove ha giocato insieme a campioni come Giovinco, Marchisio e Criscito.