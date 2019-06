Ex-Base, proteste a Bagnoli: "Musica troppo alta"

Ritardata dal maltempo la partenza degli eventi di Ex-Base, ovvero quella che era l'ex base Nato a Bagnoli, sta generando polemiche tra i residenti nel quartiere.

Nella giornata di ieri il sound check effettuatto sugli impianti ha fatto andare su tutte le furie numerose persone, visto che – come scrivono sui social alcuni utenti – “le basse frequenze facevano tremare gli infissi delle abitazioni che insistono in prossimità”.

La musica, segnalano in molti, era tra l'altro udibile a numerose centinaia di metri di distanza, un problema soprattutto in vista dei concerti, previsti per tutta l'estate, che potrebbero terminare in tarda serata.