Accusa un lieve malore, costringe i sanitari al trasporto in ospedale: denunciato

Un 59enne di Torre del Greco è stato denunciato per evasione, violenza privata e minaccia. L'uomo era evaso dai domiciliari per andare a casa di una persona - che già aveva minacciato in precedenza. Giunto sul posto, ha accusato un malore e ha quindi allertato il 118. Giunti sul posto i sanitari lo hanno trovato in stato di agitazione ma non hanno ritenuto necessario il trasporto in ospedale. Il 59enne ha quindi minacciato verbalmente i sanitari, ottenendo il trasporto in ospedale. Al Loreto Mare ha trovato gli agenti della Polizia di Stato. E' stato ricollocato ai domiciliari a Torre del Greco.