Arrestato per evasione alla vigilia di Natale, si ripete: secondo arresto per il 35enne

Durante una pattuglia notturna i carabinieri del nucleo radiomobile del gruppo Napoli hanno arrestato per evasione V.M., 35enne napoletano già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla detenzione domiciliare per riciclaggio ed evasione. I militari lo hanno riconosciuto durante un posto di controllo quindi lo hanno fermato mentre era alla guida di un’auto nel quartiere Stella. Hanno accertato che era ancora in detenzione domiciliare e lo hanno arrestato per evasione. Ora è in attesa del giudizio con rito direttissimo.

L'uomo è lo stesso soggetto arrestato sempre per evasione la sera della vigilia di Natale, anche in quel caso dai carabinieri del radiomobile: nell’ambito del servizio “Natale sicuro” disposto dal comando provinciale, durante il quale vennero controllati molti soggetti sottoposti agli arresti domiciliari, fu sorpreso a chiacchierare con degli amici.