Villaricca, evade dai domiciliari: arrestato spacciatore

Un 39enne di Giugliano, evaso dai domiciliari, è stato trovato dai carabinieri della stazione di Villaricca mentre girovagava a bordo della sua auto.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, era agli arresti domicialiari per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso di un servizio di controllo del territorio, gli agenti lo hanno sorpreso mentre andava in giro alla guida della sua Panda nei pressi di Via Napoli. L’arrestato è ora in attesa di rito direttissimo.