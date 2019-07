Scappa dai domiciliari a Napoli e prova ad andare a Barcellona in nave: fermato

Un 62enne napoletano, recluso ai domiciliari perché condannato a 10 mesi per contraffazione e truffa, è stato intercettato dai poliziotti romani a Civitavecchia, dove stava per imbarcarsi su una nave diretta a Barcellona. La sala operativa della Questura romana aveva segnalato la probabile presenza dell'evaso a Roma, e gli agenti l'hanno quindi riconosciuto al porto mentre stava per salire sulla motonave. L'uomo ha prima mostrato documenti falsi, poi si è arreso ed è stato arrestato.