Evasione per casa di cura San Giuseppe: sequestro di un milione e 700mila euro

Ritenute non pagate per un oltre un milione e 700mila euro. Per questo motivo questa mattina gli uomini della compagnia della Guardia di finanza di Ottaviano hanno sequestrato preventivamente 1.712.844,60 milioni di euro ad una casa di cura di San Giuseppe Vesuviano. Il sequestro è stato ordinato dal Gip del tribunale di Nola su richiesta della procura locale, ai danni del rappresentante legale della clinica.

Il sequestro “per equivalente” è stato ordinato perché secondo l'accusa i responsabili della struttura non avrebbero versato le ritenute per l'anno 2013. Un controllo automatizzato ha permesso ai finanzieri di scoprire l'evasione. L'obiettivo del provvedimento è quello di preservare le somme di denaro presenti sui conti, oltre che i beni mobili ed immobili, sia del rappresentante legale che della società.