Patenti guida, scoperta un'evasione fiscale da 1,5 milioni di euro

Blitz della Guardia di Finanza che ha scoperto un'evasione fiscale di oltre un milione e mezzo di euro, durante i controlli a medici abilitati ad accertare l'idoneità psicofisica per il conseguimento o il rinnovo delle patenti.

I controlli riguardano 154 mila visite mediche tra Napoli e Ischia negli ultimi 3 anni. E' stato accertato un sistematico occultamento dei compensi. Nei guai in particolare 7 tra medici di base e medici militari in quiescenza la cui posizione nei confronti dei fisco non rispecchia il numero di visite effettuate. Eclatante il caso di uno dei medici oggetto di controllo tra il 2015 e il 2016 ha effettuato oltre 28mila visite per le quali ha percepito in nero compensi non in linea con quanto dichiarato al fisco.

Altri 3 medici hanno sanato la propria posizione con l'erario.