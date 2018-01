San Pietro a Patierno, evade dai domiciliari: arrestato

I carabinieri della stazione di San Pietro a Patierno hanno tratto in arresto un 64enne di Via della bussola già noto alle forze dell'ordine e in atto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio e la persona. L’uomo è stato sorpreso dagli operanti in flagranza di evasione durante un servizio di controllo del territorio, si intratteneva all’esterno abitazione in violazione agli obblighi impostei dall'autorità giudiziaria.



Ora attende il rito direttissimo.