“Sono andato a fare un bagno in spiaggia”: doveva rimanere ai domiciliari

Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato Bagnoli, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato a via Nisida un uomo all’esterno di un chiosco.

I poliziotti lo hanno controllato e, nonostante l'uomo abbia dichiarato false generalità, hanno accertato che era sottoposto al regime degli arresti domiciliari e si era allontanato "per andare in spiaggia a fare un bagno".

Il 55enne napoletano è stato arrestato per evasione dagli arresti domiciliari e denunciato per falsa attestazione sull’identità a Pubblico Ufficiale.