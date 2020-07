Ai domiciliari per stalking, esce di casa e aggredisce la polizia: in manette

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Forcella hanno fermato una persona ed hanno accertato che si era allontanata dal proprio domicilio in vico Zuroli dove è sottoposta alla misura degli arresti domiciliari per minaccia e atti persecutori.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il 25enne napoletano al momento del controllo ha aggredito i poliziotti che, dopo una colluttazione, lo hanno bloccato e arrestato per evasione, oltraggio e resistenza a pubblico Ufficiale.