Evade e scippa una donna facendola cadere: arrestato

I carabinieri di Arzano hanno arrestato per evasione e per furto con strappo e lesioni un 28enne già noto alle forze dell'ordine in atto ai domiciliari su ordinanza del tribunale di Pavia.

I militari dell’arma di Arzano sono intervenuti in via Annunziata su richiesta di aiuto di una donna che era scippata e che aveva visto il ladro rifugiarsi in un cortile.

I carabinieri hanno proceduto a perquisire l’abitazione del giovane residente proprio nello stabile segnalato dalla donna e più volte tratto in arresto per evasione dai domiciliari.

Nel corso della perquisizione è stata rinvenuta la borsa della vittima e i suoi effetti personali. La vittima ha riportato lievi escoriazioni guaribili in tre giorni. L'arrestato è ora nel carcere di Poggioreale.