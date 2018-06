Tangenziale, "trenino" e altri trucchi: non paga il pedaggio per 240 volte

L'aveva fatto 240 volte. In un'auto con targa polacca, approfittando dell'assenza della sbarra in un passaggio Telepass dell'uscita della Tangenziale ad Agnano, era transitato velocemente così da eludere il pagamento del pedaggio.

La polizia stradale di Fuorigrotta lo ha però colto in flagrante e bloccato alla rotonda di Agnano. Si trattava di un 57enne di Pozzuoli cui è stata comminata una multa di 422 euro poi ridotta a 295.40 avendo optato per il pagamento immediato.

I poliziotti hanno accertato che l'uomo nei suoi 240 passaggi "a costo zero" aveva usato anche la "tecnica del trenino", cioè tallonato un'auto con Telepass. Inoltre, proprietario dell'auto, aveva denunciato la perdita di possesso del veicolo, così da farlo immatricolare in Polonia per poi usarlo con formula di noleggio a lungo termine. Sono in corso ulteriori indagini per capire se ha evitato altri pedaggi al di fuori della Tangenziale.