Evade dai domiciliari a Natale: in manette

Ha lasciato la sua abitazione il giorno della vigilia di Natale nonostante fosse detenuto agli arresti domiciliari. Ancora in manette C.R., 23enne di Torre Annunziata agli arresti per detenzione abusiva d'arma da fuoco. Il giovane ha lasciato la sua casa ed è stato bloccato dai carabinieri oplontini che gli hanno stretto le manette ai polsi per poi farlo comparire dinanzi al tribunale locale nel processo per direttissima. Il 23enne era ai domiciliari per aver sparato dei colpi di pistola nei pressi del rione San Francesco.

Gli spari servivano ad intimidire la sua ex moglie costretta peraltro su una sedia a rotelle da una grave disabilità. Non era il primo episodio di intimidazione che aveva subito fino a quando ha deciso di denunciare tutto. Il 23enne si difese, in un primo momento, raccontando di aver fatto una bravata con gli amici. Successivamente è venuta fuori la reale motivazione del suo gesto. Per questo motivo è stato condannato ad un anno ed otto mesi di reclusione. Pena che stava scontando ai domiciliari prima dell'evasione che potrebbe costargli un aggravamento della misura cautelare.