Evade dai domiciliari per arrostire la carne a Pasquetta

Non ha potuto fare a meno della consueta grigliata di Pasquetta. Il suo unico “impedimento” erano gli arresti domiciliari ritenuti però bypassabili. Non l'hanno pensata allo stesso modo i carabinieri di Ercolano che l'hanno arrestato per evasione. In manette un 55enne del posto detenuto agli arresti domiciliari che ha lasciato la sua abitazione per arrostire la carne nel piazzale antistante. Una leggerezza che gli è costata cara e di cui dovrà rispondere oggi dinanzi al giudice monocratico di Napoli nel processo con rito direttissimo.

Gli altri controlli

I militari hanno poi denunciato un 36enne di San Giorgio a Cremano che portava la sua fidanzata in scooter senza patente. Dopo solo tre ore l'hanno ribeccato sempre a bordo della stesso motorino. È stato multato in totale per 4.800 euro. Infine un 38enne è stato denunciato per simulazione di reato.