Donna evade dai domiciliari per due volte in 12 ore: scoperta dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Acerra hanno arrestato per evasione una 30enne del posto, già sottoposta agli arresti domiciliari.

La donna si è allontanata dalla sua abitazione, ma è stata immediatamente individuata e condotta in stato di arresto a casa.

Nel pomeriggio, i militari hanno nuovamente raggiunto la sua abitazione e scoperto che aveva nuovamente violato la misura. Rintracciata poco dopo nell'appartamento di un'amica, la 30enne è stata arrestata per la seconda volta e ristretta in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.