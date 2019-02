Evade dai domiciliari per fare a pezzi l'auto dell'ex

Non è riuscita a trattenere la gelosia verso il suo ex nemmeno a fronte degli arresti domiciliari a cui era sottoposta. Protagonista una 31enne di Torre del Greco arrestata dai carabinieri della stazione corallina con l'accusa di evasione e danneggiamento. La donna aveva provato a costruirsi un alibi per lasciare la sua abitazione ed effettuare un raid. Ai carabinieri aveva comunicato di doversi allontanare dalla propria abitazione per recarsi in ospedale perché non si sentiva bene.

Il suo reale obiettivo

Invece, però, di recarsi a Castellammare, all'ospedale San Leonardo, ha fatto rotta verso Scafati per dirigersi nei pressi dell'abitazione del suo ex. Lì ha trovato le sue tre automobili parcheggiate per strada e ha cominciato a rigarle e a danneggiarle. Dei testimoni l'hanno, però, vista durante il suo raid e per questo è stato inutile poi il passaggio all'ospedale stabiese per costituirsi l'alibi. Per questo motivo i militari le hanno stretto le manette ai polsi e in mattinata verrà giudicata con rito direttissimo.