Evade dai domiciliari per andare al bar con gli amici: in manette

Era agli arresti domiciliari e sapeva bene di non potersi muovere di casa. Eppure i carabinieri lo hanno trovato in un bar di Sant'Antimo con gli amici. Per questo motivo è stato arrestato, con l'accusa di evasione dagli arresti domiciliari, un pregiudicato 26enne di Giugliano.

È ristretto agli arresti con l'accusa di furto aggravato ma è stato trovato a corso Europa dai carabinieri della compagnia di Casoria. Noto alle forze dell'ordine, è stato riconosciuto e bloccato. È in attesa di essere giudicato questa mattina con giudizio direttissimo.