Evade dai domiciliari e tenta la fuga: in manette

Quando ha visto i carabinieri ha provato a scappare lungo le scale di discesa Equipaggi a Torre Annunziata ma per lui sono scappate comunque le manette. I carabinieri della stazione oplontina, guidata dal luogotenente Egidio Valcaccia, hanno arrestato G. D. M., accusato di evasione dagli arresti domiciliari. I militari di pattuglia nella zona del porto torrese hanno visto l'uomo, già noto a loro per essere ai domiciliari, camminare lungo via Porto. Così hanno deciso di fermarlo per chiedergli i documenti che gli permettessero di lasciare la sua abitazione.

Appena avvicinatisi però, il pregiudicato ha tentato la fuga provando a scappare lungo discesa Equipaggi. Il tentativo è però durato pochi metri visto che i carabinieri l'hanno raggiunto e bloccato. Dopo averlo portato in caserma, lo hanno portato dinanzi al giudice monocratico per la convalida dell'arresto e il processo con rito direttissimo. Terminata la convalida dell'arresto, il giudice ha disposto ancora gli arresti domiciliari dove è stato condotto dagli stessi militari.