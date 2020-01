Evade da casa della cognata per tornare in carcere: "Almeno lì posso allenarmi in palestra"

Voleva tornare in carcere a Poggioreale, dove la moglie e i figli avrebbero potuto andarlo a trovare. "E poi lì almeno mi posso allenare in palestra", ha riferito ai Carabinieri quando l’hanno arrestato, dopo essere evaso dai domiciliari a Falconara, in provincia di Ancona, e aver tagliato il braccialetto elettronico: i militari l’hanno trovato in un B&B di Civitanova, pronto a partire in pullman (con tanto di biglietto in tasca) per consegnarsi al carcere a Napoli.

Ha dell’incredibile la storia del 32enne d’origine campana - riportata da AnconaToday - arrestato ieri sera dai Carabinieri di Falconara, guidati dal Comandante Michele Ognissanti. L’uomo, con alcuni precedenti per spaccio, era stato trasferito dalla casa circondariale di Poggioreale, in seguito all’ottenimento del beneficio dei domiciliari da scontare con braccialetto elettronico nell’abitazione della cognata, residente proprio a Falconara. Ieri pomeriggio è scattato l’allarme per la manomissione del braccialetto, costantemente collegato con le forze dell’ordine. I militari sono piombati con due pattuglie nell’abitazione della donna, sono entrati dalla finestra, ma il 32enne non c’era. Sul divano erano rimasti i resti del braccialetto tagliato.

Le ricerche sono state estese anche fuori provincia fino a che, attorno alle 22, l’uomo è stato localizzato in un B&B di Civitanova, dove aveva pensato di rifugiarsi in attesa della partenza per Napoli. Qui intendeva consegnarsi alle porte del carcere di Poggioreale per fruire delle visite della moglie e dei figli, rimasti in Campania, e per potersi allenare in palestra. Il 32enne è stato di nuovo collocato ai domiciliari a Falconara, in attesa della convalida dell’arresto da parte del tribunale di Macerata, competente per territorio. Risponderà del reato di evasione e rischia l’effettivo aggravamento della misura con la collocazione diretta in carcere.

LA NOTIZIA SU ANCONATODAY