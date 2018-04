Evade dal carcere di Nisida: era in permesso premio

Un giovane detenuto nel carcere di Nisida aveva ottenuto un permesso premio ma, allo scadere del beneficio, non è rientrato nel carcere minorile dove era ristretto, scomparendo nel nulla.

“Tecnicamente si tratta di evasione, e questo non può che avere per lui gravi ripercussioni se non si costituisce al più presto”, spiega Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe, che ha diffuso la notizia.

Il coordinatore nazionale della Giustizia Minorile del Sappe, Carmine d’Avanzo, parla di evasione annunciata, visto che non si tratta della prima volta che i giovani ospiti non fanno rientro in IPM dopo aver usufruito di permessi premio.

Dopo tale caso tornano le polemiche sulla concessione dei permessi premio, che andrebbero elargiti con maggiore rigidità.