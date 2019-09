Pozzuoli, il 19 ottobre la simulazione dell'evacuazione in caso di sisma

Mercoledì 18 settembre, nella sala comunale di Palazzo Migliaresi - Rione Terra di Pozzuoli, ci sarà un incontro pubblico con i cittadini puteolani. Saranno presentati gli obiettivi e le attività dell'esercitazione nazionale di Protezione Civile, in programma nei Campi Flegrei dal 18 al 20 ottobre. In particolare, a Pozzuoli i cittadini saranno impegnati in una simulazione di evacuazione il giorno 19 ottobre.

Parteciperanno all'incontro i vertici del Dipartimento della Protezione Civile, la Prefettura napoletana, l'INGV, il sindaco di Pozzuoli Figliolia.