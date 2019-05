Boato nella galleria della Linea 1, passeggeri evacuati

Momenti concitati per i passeggeri della Linea 1 della metropolitana di Napoli, stamattina. Un boato – avvertito tra le stazioni di Museo e Materdei – ha mandato in panico i viaggiatori, immediatamente evacuati per decisione di Anm.

Era scattato un salvavita nella galleria est, da qui il forte rumore. Il treno vicino è arrivato in stazione in modalità IR (Interruzione extrarapido), ovvero una modalità "di sicurezza" per la protezione dei circuiti in alta tensione.