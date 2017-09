Palazzina pericolante, arriva l'ordinanza: "Evacuare subito"

Il crollo di alcuni calcinacci dal cornicione, e di alcune parti di intonaco, aveva già fatto scattare l'allarme nei giorni scorsi. Poi la decisione, dopo le verifiche dei vigili del fuoco: un edificio in corso Da Vinci a Terzigno è stato ritenuto pericolante e quindi evacuato.

A darne notizia è Il Fatto Vesuviano. All'interno dell'edificio c'era soltanto un'abitazione occupata da persone.

È stato il sindaco della cittadina, Francesco Ranieri, ad emanare l'ordinanza di messa in sicurezza dello stabile. Ad essa dovranno provvedere i proprietari: se non dovessero intervenire opererà il Comune, per poi rifarsi su di essi in un secondo momento.