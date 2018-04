Paura nei Quartieri Spagnoli, evacuato un intero stabile durante la notte (VIDEO)

Nella tarda serata di ieri un intero palazzo, con all'interno circa venti famiglie, è stato evacuato perché a rischio. Lo stabile si trova in via Santa Maria Ognibene, nei Quartieri Spagnoli. Una consistente perdita d'acqua ha costretto gli addetti a segnalare la pericolosità e a sgomberare l'intera palazzina. Le famiglie hanno dovuto trovare riparo, durante la notte, da amici o parenti. Qualche famiglia è stata ospitata nel centro di aggregazione Urban. Nel video operatori dell'Abc all'opera per riparare il danno.



La situazione è monitorata dalla II municipalità. Seguiranno aggiornamenti.