Evacuato palazzo del Giudice di Pace in via Foria: "Situazione di pericolo"

Panico in mattinata nel palazzo del Giudice di Pace di Napoli, in via Foria. All'improvviso un avviso di allerta è stato diramato tra gli uffici: "Possibile situazione di emergenza, aspettate prossime istruzioni". A quel punto tutti, avvocati, funzionari, testimoni, giudici e amministrativi, sono scesi in strada, occupando il largo marciapiedi di via Foria - incrocio con via Cesare Rosaroll. Nel frattempo l'allarme continua a suonare. Secondo una primissima ipotesi si tratterebbe di un incendio, altre voci sostengono invece si sia trattato di un falso contatto. La situazione è rientrata circa mezz'ora dopo, quando in sicurezza tutti sono stati fatti accomodare negli uffici.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...