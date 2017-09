Nuovi crolli a Torre Annunziata, sgomberate 6 famiglie al rione Carceri

Sei famiglie, in totale quasi 40 persone tra cui molti bambini, sono state sgomberate dai loro appartamenti nel rione Carceri di Torre Annunziata. Per loro la Protezione civile ha predisposto due tendopoli.

L'allarme è scattato dopo un nuovo crollo in via Agricoltori 41. Il palazzo era già ritenuto inagibile. Lunedì l'amministrazione torrese terrà un vertice per affrontare la nuova emergenza, che sopraggiunge dopo la terribile tragedia avvenuta lo scorso luglio con gli 8 morti di Rampa Nunziante.

"Chiederemo alla Regione Campania di stanziare fondi per abbattere i palazzi inagibili di Torre Annunziata", è la richiesta della giunta. La situazione in zona è disastrosa. I residenti raccontano che sono forti i timori dopo quanto avvenuto il 7 luglio. A darne notizia è il Mattino.