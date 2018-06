Agente precipita nel vuoto inseguendo un detenuto: i ringraziamenti del Ministro

Dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede un "grazie" all'agenti della polizia penitenziaria partenopea che stamattina si è infortunato inseguendo un detenuto al Loreto Mare.

"Questa mattina – scrive il ministro – un assistente capo della Polizia Penitenziaria, Eugenio Abbagnano, in servizio presso la casa circondariale Poggioreale di Napoli, ha impedito con grande coraggio e senso del dovere l'evasione di un pericoloso detenuto dal centro ospedaliero di Loreto Mare (Na), dove era ricoverato da due giorni. Lo ha fatto mettendo a rischio la propria incolumità e ora è a sua volta in ospedale per le lesioni riportate. A lui va il mio personale ringraziamento e i migliori auguri per una pronta guarigione".

"Il sistema carcerario – conclude Bonafede – non ha bisogno di eroi, ma va migliorato con interventi che aumentino i livelli di sicurezza: negli istituti, nei servizi di traduzione e in quelli di piantonamento presso le strutture ospedaliere".