Lotto, a Napoli vinti 90mila euro con il terno 1-5-29

È stata realizzata a Napoli la vincita più alta dell'ultimo concorso del Lotto (numero 126). Un giocatore partenopeo, riferisce Agimeg, ha centrato un terno da 90mila euro grazie a una giocata da 20 euro sui numeri 1-5-29 della ruota campana.

Al secondo posto, tra le vincite più cospicue, si piazza una giocata vincente di Manfredonia (Foggia), con una quaterna da 50mila euro. Per il 10eLotto, brilla la vincita da ben 250 mila euro finita a Tortorici, in provincia di Messina, grazie a un nove su un'estrazione frequente con numero Oro, a fronte di una giocata di soli 3 euro, tra le 10 vincite più alte del 2017. Da inizio anno, segnala Agimeg, Lotto e 10eLotto hanno dispensato premi per oltre 4 miliardi di euro.