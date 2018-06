Estradato in Italia il narcos Pasquale Fiorente

È arrivato in Italia il narcotrafficante Pasquale Fiorente, accusato di gestire un traffico internazionale di stupefacenti ed arrestato nel 2016 in Cile. Lì è stato detenuto per quasi due anni prima di essere estradato in Italia. Venne trovato dalle autorità cilene su segnalazione del Nucleo investigativo dei carabinieri di Torre Annunziata dopo tre anni di ricerche.

L'arrestato è stato portato a Fiumicino dove ad attenderlo c'erano gli agenti della polizia dello Scip, Servizio di cooperazione internazionale. Secondo gli investigatori riusciva a tenere personalmente i contatti con i narcos di Messico, Colombia, Brasile e Bolivia. Nella sua organizzazione è accusata di aver operato anche Federica Gagliardi, soprannominata la “Dama bianca”, fermata all'aeroporto di Fiumicino con un'ingente quantità di cocaina nel trolley e conosciuta per aver partecipato al G8 di Toronto nella delegazione dell'allora premier Silvio Berlusconi.