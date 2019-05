"Fateci un regalo di mille euro per i carcerati": in manette 59enne

Alle prime luci dell'alba è stato arrestato F.C., 59enne napoletano: personale della Squadra investigativa del commissariato di Polizia di Pompei ha eseguito un'ordinanza di misura cautelare in carcere su disposizione del Gip del Tribunale di Napoli richiesta dalla DDA. L'uomo è accusato di estorsione con l'aggravante del metodo e della finalità camorristica.

Il 59enne si era presentato nella primavera del 2018 in un'officina meccanica di Pompei, chiedendo un 'regalo' di mille euro per i carcerati di Ponte Persica - quartiere di Castellammare di Stabia. Nel gennaio del 2019 l'uomo tornava in officina, accompagnato da un complice ancora in fase di identificazione, e chiedeva ancora soldi: "Siamo quelli di Ponte Persica, ci avete promesso un regalo e non è più arrivato", diceva l'uomo prima di allontanarsi.

Il soggetto è stato identificato grazie alle immagini di videosorveglianza dell'officina.