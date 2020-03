Estorsioni a un imprenditore: in manette due uomini del clan Vigilia

Avevano costretto un imprenditore a pagare 600 euro in tre tranche e bloccare i lavori di ristrutturazione nella sua attività commerciale. Per questo sono stati arrestati due uomini accusati di aver realizzato un'estorsione per conto del clan Vigilia. Si tratta di Salvatore Russo e Luca Esposito arrestato dagli agenti della Squadra mobile a seguito di un'indagine condotta dalla Direzione distrettuale antimafia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo i magistrati, i due avrebbero chiesto 600 euro divisi in tre tranche tra il periodo natalizio, pasquale e agosto 2019 a un imprenditore. Allo stesso avrebbero poi anche intimato di sospendere i lavori di ristrutturazione all'interno della sua attività commerciale in apertura. Per i due, fermati in un primo momento, è stato disposto il carcere dal Gip del tribunale di Napoli.