Estorsione, arrestato pregiudicato: dovrà scontare 7 anni di reclusione

Un pregiudicato di 51 anni è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Polizia “San Carlo Arena”. L’uomo, destinatario di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte di Appello dell’Aquila, dovrà scontare una pena di 7 anni, 5 mesi e 15 giorni di reclusione, per il reato di estorsione, in concorso.

Il 51enne è passato alle cronache in quanto coinvolto in due operazioni antidroga, nonché in una circostanza, in via Lauria, fingendosi parcheggiatore, s’impossessò di un’autovettura con targa spagnola.