Esplosione nella villetta, operato al Cardarelli Walter Mariani

Walter Mariani, coinvolto nell'esplosione di un serbatoio gpl nella villetta di famiglia in via Torre Magna, una traversa di via Staffetta, tra Lago Patria e Varcaturo, ha riportato gravi ustioni su una superficie vasta del corpo. Stamattina, lo staff del professor Romolo Villani, Primario della Terapia Intensiva dei Grandi Ustionati del Cardarelli, ha operato il giovane per curare le prime ustioni, quelle meno profonde.

"L’operazione è andata bene e i medici si sono dichiarati soddisfatti. Walter continua a essere vigile e dialoga con Alfredo e i suoi familiari senza particolari difficoltà. Nei prossimi giorni si valuterà come affrontare le ustioni più gravi", spiega Lorenzo Crea, giornalista e amico del 22enne.

Donazioni

"Nella giornata di domani Alfredo Mariani incontrerà un dirigente di BCC Credito Cooperativo per aprire il C/C. Sul conto sarà possibile effettuare i versamenti per sostenere le ingenti spese mediche e della casa", prosegue Lorenzo Crea. Nei prossimi giorni è anche in programma un evento in onore di Walter.