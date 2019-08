Scoppio della villetta a Giugliano, il giovane Walter sta meglio

Sta meglio Walter Mariani, il giovane imprenditore di Giugliano rimasto ferito giovedì scorso nella sua abitazione. Un serbatoio Gpl, con ogni probabilità, è esploso sventrando la villetta. Mariani ha riportato ustioni sul 70% del corpo ma ora - come riferiscono fonti vicine alla famiglia - respira autonomamente. "La nostra mobilitazione gli ha dato forza", scrive il giornalista Lorenzo Crea, grande amico di Mariani.

l giovane era in condizioni molto serie fino a venerdì, confermate anche dal bollettino medico del Cardarelli. La notizia dei miglioramenti è perciò stata accolta con grande gioia. Ora gli amici - come annunciato su facebook - apriranno un conto corrente bancario dove chi vorrà potrà versare e sostenere in questo modo le spese mediche e della riparazione della casa. "Siamo una grande comunità, forza Walter": così si conclude l'appello.