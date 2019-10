Esplosione nella villetta, Walter Mariani torna a casa

E' tornato a casa Walter Mariani, il 23enne che ha riportato gravi ustioni sul corpo nell'esplosione della villetta di famiglia di via Torre Magna al Lago Patria, avvenuta lo scorso 22 agosto.

Il giovane è stato dimesso dal Cardarelli, dove era ricoverato nel Reparto Grandi Ustionati. A dare la buona notizia con un post Facebook, Lorenzo Crea, giornalista e amico del giovane.

Per sostenere Mariani era stata aperta una raccolta fondi per aiutare la famiglia del giovane a sostenere le costose cure che dovrà affrontare.

ESPLOSIONE

Ad esplodere in quel maledetto 23 agosto un serbatoio di gpl in una villetta situata in una traversa di via Staffetta. Ingenti i danni nell'abitazione.