Notte di Pasqua da incubo: esplosione in una traversa di via Toledo |VIDEO

Una forte esplosione si è verificata intorno alle ore 2 del mattino di Pasqua in una traversa di via Toledo. A raccontare l'accaduto a NapoliToday, Antonio De Carmine, un residente: "L'onda d'urto è stata violentissima! Tutti i vetri sono andati in frantumi, anche alcune auto distrutte. 15 minuti prima ero lì con il mio cane. Abbiamo chiamato le forze dell'ordine che sono giunte subito sul posto". L'esplosione si è verificata nella traversa dove è situato uno storico negozio di giocattoli".