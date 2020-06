Esplosione a Napoli, ferita gravemente una donna dopo aver acceso l'interruttore della luce

Prima il boato, poi l'esplosione in via del Priorato, a poche centinaia di metri da via Salvator Rosa. Una 65enne, di nazionalità dello Sri Lanka, è rimasta gravemente ferita. Dopo aver accesso l'interruttore della luce, non appena rientrata in casa, è avvenuto lo scoppio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno procedendo alla messa in sicurezza dell'alloggio e gli agenti della polizia. La donna è stata ricoverata al Cardarelli.

A causare l'esplosione una fuga di gas.