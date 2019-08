Boato a Giugliano, esplode una villetta. Il sindaco: "Due feriti gravi"

Paura nella zona tra Lago Patria e Varcaturo, dove un forte boato è stato avvertito dalla cittadinanza poco prima delle 18 di oggi.

Ad esplodere è stata una villetta lungo via Staffetta: due persone sono rimaste ferite, pare gravemente.

"Un serbatoio di gpl è esploso in un’abitazione a via Torre Magna, traversa di via Staffetta – era stato il primo comunicato diramato dal sindaco di Giuliano Antonio Poziello – Ci sarebbero feriti. Sul posto agenti del Commissariato di Giugliano e della Polizia Municipale, chiesto l’intervento dei tecnici comunali".

"Ci sono due feriti gravi - ha successivamente puntualizzato Poziello - uno trasportato al Cardarelli, l’altro al San Giuliano. L'esplosione ha riguardato una villetta. La causa potrebbe essere una fuga di gas. Sul posto i Vigili del Fuoco ed i tecnici comunali che stanno facendo verifiche".

Pare che quanto avvenuto possa essere dovuto ad una fuga di gas.