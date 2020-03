Esplosione in via del Parco Margherita: "Nessun ferito per miracolo"

Un'esplosione è avvenuta in serata in via del Parco Margherita. La dinamica non è ancora chiara, ma riportiamo il post di Alessandro Cannavale, direttore della Libreria del Teatro e del Cinema di Napoli, figlio dell'immenso Enzo Cannavale. "I miracoli esistono. Pochi minuti fa a Parco Margherita un esplosione potentissima ha danneggiato un muro e provocato diversi danni. Facciamo questa strada centinaia di volte al giorno il destino ha voluto che in quel momento non stesse passando nessuno".

Nessun danno a persone, dunque. Resta da verificare la dinamica. Seguiranno aggiornamenti.